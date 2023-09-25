Устройство фундамента будущих трибун на стадионе «Торпедо» стартовало в подмосковных Люберцах

Почти тридцать рабочих занимаются реконструкцией стадиона «Торпедо» в городском округе Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства стройкомплекса.

В настоящий момент на объекте выполняется устройство фундамента будущих трибун, планировка территории под размещение футбольного поля, монтаж наружных инженерных сетей.

Напоминаем, что проект реконструкции предусматривает устройство футбольного поля с подогревом и крытыми трибунами общей площадью более трех тысяч квадратных метров, новый ФОК общей площадью почти две с половиной тысячи «квадратов», а также плоскостные спортивные объекты.

Ожидается, что трибуны смогут единовременно разместить до полутора тысяч зрителей. В подтрибунном пространстве стадиона разместятся: залы тяжелой атлетики и единоборств, раздевалки, тренерские, судейские, душевые, медицинские кабинеты для посетителей и спортсменов, а также конференц-зал. При этом завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца следующего года.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что до конца этого года на территории региона введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортивных объектов.​