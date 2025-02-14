Уступивший Большунову лыжник из Италии вышел на награждение с флагом Украины

Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, уступивший россиянину Александру Большунову в соревновании Sudtirol Moonlight Classic, вышел на церемонию награждения с украинским флагом на рукаве. В интервью ТАСС он отметил , что не имеет претензий к российскому спортсмену.

Большунов стал победителем гонки на 30 км в классическом стиле. Для трехкратного олимпийского чемпиона это был первый международный старт за последние три года.

Бузин добавил, что присутствие Большунова стало сюрпризом, так как многие считали, что российским атлетам запрещено участвовать в официальных соревнованиях за пределами страны. Он признал, что гонка прошла честно, отметив, что россиянин был сильнее на финальном спуске.

Хотя Большунов заявил о своем участии под российским флагом, в протоколе он не был указан. Представитель оргкомитета Мартин Риера пояснил отсутствие российского флага в протоколе выступления Большунова тем, что решение о его участии под нейтральным флагом было принято сразу.

Сначала в протоколе соревнований у Большунова значился российский флаг, но он был удален всего за несколько часов до начала гонки.

Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта, которая с 2022 года не допускает российских и белорусских спортсменов.

Большунову 28 лет. Он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски».

Ранее в Италии объяснили допуск Большунова к лыжной гонке аполитичностью. Организаторы соревнования уверены, что спорт следует отделять от политики.