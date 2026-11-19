За десять месяцев 2026 года Управление Росреестра по Московской области внесло в Единый государственный реестр недвижимости данные о 39 социальных объектах региона. Основную долю составили учреждения образования, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

С января по октябрь на кадастровый учет поставили 16 детских садов, рассчитанных в общей сложности на 3 937 мест, а также 14 общеобразовательных школ для 11 211 учеников.

Также на учет поставили 8 объектов здравоохранения и один физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городском округе Щелково.

Оформление объектов ведомство проводит совместно с Правительством Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства образовательных объектов на Комсомольской улице Реутова.