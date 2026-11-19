Строительная площадка школы № 4 в Реутове обзавелась необычным секретом хорошего настроения и продуктивной работы. Если на других объектах привычно грохочет техника, то здесь звучат классические романсы, сообщил REGIONS.

Неожиданная находка жителей

Проходившие мимо горожане поначалу не поверили услышанному: вместо лязга и громких команд из динамиков лилась изысканная музыка. Один из очевидцев снял происходящее на телефон и выложил ролик в МАХ-канале «Мой Реутов». Запись быстро разошлась среди подписчиков и вызвала бурное обсуждение.

«Сначала подумал, что это какая-то акция или съемки фильма, но потом увидел рабочих, которые спокойно делают свою работу под музыку», — поделился один из очевидцев в комментариях.

Музыка вместо суеты

Среди мелодий горожане узнали знаменитую «Нам песня строить и жить помогает» — на слова Василия Лебедева-Кумача и музыку Исаака Дунаевского. Похоже, такой нестандартный подход к работе идет всем только на пользу. Своими впечатлениями от необычного музыкального сопровождения с изданием поделился один из рабочих на объекте.

«Знаете, под романсы как-то спокойнее работается, что ли. Нет суеты и лишнего напряжения. Руки делают свое дело, а душа отдыхает. Коллеги даже шутят, что мы тут не школу строим, а оперу ставим. Но если серьезно, настроение у всех отличное, и усталость чувствуется гораздо меньше», — рассказал REGIONS Вадим, строитель.

Остается позавидовать вкусам реутовских строителей и надеяться, что добрая традиция приживется на площадке. Школа № 4, которую возводят под аккомпанемент романсов, наверняка получится особенной — с душой и хорошим настроением, вложенными в каждый кирпич.

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