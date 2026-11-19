Президент России Владимир Путин заявил, что давал прямое указание не перевозить военную технику и боеприпасы по Крымскому мосту. Об этом он сообщил на пресс-конференции на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Видео с ответом главы государства на вопрос журналистов опубликовал Кремль в Telegram.

Впервые комментируя удары по Крымскому мосту со стороны Вооруженных сил Украины с 16 по 19 ноября, Путин назвал сооружение исключительно мирным объектом. По его словам, Россия давно не использует мост для перевозки военной техники и боеприпасов, а также не транспортирует по нему нефть и нефтепродукты. Автомобильной части моста нанесен серьезный ущерб, железнодорожная уже восстановлена. Глава государства также заявил, что Россия ответит на атаки.

За последние три дня Украина трижды атаковала Крымский мост. Первый удар произошел утром 16 ноября: тогда СМИ писали, что на правую арку сооружения со стороны полуострова упала боевая часть дрона. Второй налет беспилотников произошел в ночь на 17 ноября. О новом ударе 19 ноября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, проводится оценка причиненного ущерба.

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