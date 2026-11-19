Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области совместно с народными дружинниками провели миграционные рейды на стройках в Красногорске и Мытищах. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Полицейские проверили документы у 194 иностранных граждан, 111 из них доставили в отдел полиции за нарушение правил въезда и режима пребывания.

По итогам проверки 36 иностранцам назначили административные штрафы. Еще 75 человек также оштрафуют и принудительно выдворят из страны.

В отношении руководителей строительных компаний началась проверка по факту организации незаконной миграции. По ее итогам планируют возбудить уголовное дело.