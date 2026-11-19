Народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих получила почетный приз II Открытой Евразийской кинопремии «За вклад в мировой кинематограф» на церемонии в Москве. Статуэтку ей передал Никита Михалков. Для актрисы, которой в декабре исполнится 92 года, это был первый за долгое время выход в свет. Ради вечера она приехала из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Super.

На церемонию Фрейндлих вышла в элегантном черном наряде. Лаконичный образ дополнял воротник-ожерелье в русском стиле. Зрители встречали актрису с трепетом и восхищением.

Главным моментом вечера стало награждение. Михалков, вручая приз, назвал Фрейндлих великой женщиной, великой актрисой и великим человеком. Сама актриса не стала произносить длинных речей. Она поблагодарила друзей и сказала, что вся ее доблесть в том, что она всегда делала самое любимое дело в жизни — и в кино, и в театре. По ее словам, она получала от этого неслыханное удовольствие, делала все на совесть и пожелала того же другим.

Ранее звезда программы «Аншлаг» Воробей заподозрила комментаторшу в антисемитизме.