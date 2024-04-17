Уже летом в Щелково будет достроен стадион для проведения соревнований по регби

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели профилактический визит на стройплощадку стадиона для игры в регби в городском округе Щелково. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент строительная готовность объекта сегодня достигла 95%. Застройщик приступил к монтажу систем видеонаблюдения, которые будут подключены к системе «Безопасный регион».

Напоминаем, что возводить спортивный объект начали еще в 2011 году, после строительство было приостановлено. А уже в 2019 году Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии проектной документации восточной трибуны на 2958 мест. Для завершения объекта в прошлом году Правительство Московской области привлекло подрядную организацию.

Четырехэтажный стадион предназначен для тренировок и проведения игр, в том числе международного уровня, по регби. Размер игрового поля с натуральным покрытием и подогревом. По периметру предусмотрены четыре трибуны почти на семь с половиной тысяч зрителей. Завершить строительство объекта планируют в июне 2024 года.