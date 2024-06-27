Уже в предстоящие выходные в Подмосковье состоится экстремальный забег «Зарайский бизон»

Более тысячи двухсот жителей Подмосковья примут участие в экстремальном забеге «Зарайский бизон», который пройдет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» уже в субботу у стен зарайского кремля. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что для участников подготовлены маршрут в 7,5 км по пересеченной местности с препятствиями, а также трейловая дистанция в 11 км. Спортсменам предстоит преодолеть 18 препятствий в командном мужском и женском зачете, а также в парных состязаниях. Также в этом году впервые пройдет семейный забег, во время которого родители и дети смогут побороться за звание самой спортивной семьи.

Примечательно, что трейл-маршрут можно будет пройти в одиночку. Среди препятствий — только небольшая речка, которую нужно будет преодолеть вброд. При этом каждый участник или команда могут принять участие только в одном из зачетов.

Также каждый гость мероприятия сможет посетить Зарайский кремль, ознакомиться с экспозицией Государственного музея-заповедника, подняться на смотровую площадку Водонапорной башни, принять участие в семейных аукционах и работе интерактивных зон.