В «Акроне» научили нападающего из Кабо-Верде правильно праздновать гол

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал «Матч ТВ» о воспитательной работе, которую в клубе провели с форвардом Жилсоном Беншимолом.

В матче с «Локомотивом» (1:1) нападающий из Кабо-Верде во время празднования гола подбежал к угловому флажку, приспустил шорты и схватил себя рукой между ног. Полузащитник тольяттинцев Максим Кузьмин первым подбежал к одноклубнику и вернул трусы в исходное положение, что позволило избежать санкций со стороны арбитра.

В матче с «Ростовом» (1:0) Беншимол вновь отличился, реализовав пенальти. В этот раз при праздновании гола он демонстративно подтянул шорты.

«Мы с ним правильно поговорили», — сказал Тедеев.

Жилсон Беншимол перешел в «Акрон» летом 2024 года из португальского «Эшторила». В нынешнем сезоне на его счету семь голов в чемпионате и Кубке России.

«Акрон» после победы над «Ростовом» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.