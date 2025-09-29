В Алматы освистали мадридский «Реал» из-за высокомерия игроков Королевского клуба

Мадридский «Реал» прилетел в Алматы на встречу второго тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом».

В аэропорту футболистов ожидала внушительная группа местных фанатов, которые выстроились вдоль дороги, чтобы поприветствовать знаменитую команду. Однако казахстанских болельщиков ждало разочарование.

Как сообщает Sports.kz, после семичасового перелета игроки «Реала» отказались общаться с фанатами и, покинув аэропорт через южный ВИП-выход, сразу направились в отель. В ответ фанаты освистали автобус с футболистами.

«Кайрат» впервые в своей истории пробился в общий этап Лиги чемпионов. В первом туре казахстанский клуб крупно проиграл «Спортингу» (1:4). Матч с «Реалом» пройдет 30 сентября.