В Америке назвали пять действующих российских хоккеистов, которые должны попасть в Зал славы НХЛ

Издание The Athletic опубликовало список действующих хоккеистов, которые по окончании карьеры должны попасть в Зал славы НХЛ.

В списке первоочередников оказались пять российских игроков — нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, а также голкиперы Андрей Василевский и Сергей Бобровский.

Пятерка россиян оказалась в компании звезд, в которую вошли Сидни Кросби, Патрик Кэйн, Анже Копитар, Стивен Стэмкос, Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон, Эрик Карлссон, Виктор Хедман, Дрю Даути, Джонатан Куик и Леон Драйзайтль.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о новых целях Александра Овечкина в НХЛ.