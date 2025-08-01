В Америке назвали пять действующих российских хоккеистов, которые должны попасть в Зал славы НХЛ
The Athletic назвал пять российских хоккеистов — кандидатов в Зал славы НХЛ
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Издание The Athletic опубликовало список действующих хоккеистов, которые по окончании карьеры должны попасть в Зал славы НХЛ.
В списке первоочередников оказались пять российских игроков — нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, а также голкиперы Андрей Василевский и Сергей Бобровский.
Пятерка россиян оказалась в компании звезд, в которую вошли Сидни Кросби, Патрик Кэйн, Анже Копитар, Стивен Стэмкос, Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон, Эрик Карлссон, Виктор Хедман, Дрю Даути, Джонатан Куик и Леон Драйзайтль.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о новых целях Александра Овечкина в НХЛ.