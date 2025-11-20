В Америке осознали, что сильно переплатили Капризову

Контракт нападающего, который начнет действовать со следующего сезона, стал рекордным в НХЛ как по общей сумме ($136 млн за восемь лет), так и по кэпхиту ($17 млн).

Руссо указал, что уже после соглашения Капризова были заключены еще несколько контрактов с топ-игроками, но там хоккеисты умерили свои аппетиты, чтобы помочь команде улучшить структуру зарплат и в итоге сделать ее сильнее. Речь идет о контрактах Джека Айкела ($13 млн в год), Коннора Макдэвида ($12,5 млн), Кайла Коннора ($12 млн), Мартина Нечаса ($11,5 млн). А чересчур высокая зарплата Капризова может не лучшим образом повлиять на возможности «Миннесоты» бороться за трофей.

«Я не собираюсь повторять всю эту байку о том, что «разные игроки имеют разную ценность для разных команд». Конечно, это правда, и «Уайлд» не могли позволить себе потерять Капризова. Это факт. Но это не значит, что ему нужно было платить астрономически больше, чем любому другому потенциальному свободному агенту на сезон 2026/2027. «Уайлд» оказались в тисках из-за агента, который явно имел преимущество, и в итоге уступили гораздо больше, чем следовало, в ходе переговоров», — написал Руссо.

Кирилл Капризов в текущем сезоне набрал 24 (11+13) очка в 21 матче, но его «Миннесота» на данный момент находится вне зоны плей-офф.

