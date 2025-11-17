Овечкин раскрыл, почему всю карьеру в НХЛ провел за один клуб

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в подкасте Hockey Lifers рассказал, почему всю карьеру в НХЛ проводит за один клуб.

«Это моя вторая семья. Вашингтон — мой второй дом. У меня отличные отношения не только с одноклубниками, но даже с владельцами. Я на сто процентов доволен городом, фанатами и организацией. Я определенно воспринимаю это место как свой второй дом», — сказал Овечкин.

Он отметил, что у франшизы были взлеты и падения, но «Вашингтону» удалось добиться главного — завоевать Кубок Стэнли. Это произошло в 2018 году.

40-летний Овечкин проводит свой 21-й сезон за «Столичных». Всего россиянин провел 1509 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1637 (902+735) очков. В нынешнем сезоне на его счету 14 (5+9) баллов в 18 играх. Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, преодолевшим планку в 900 заброшенных шайб.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис после юбилейного гола назвал Овечкина «сердцем хоккея».