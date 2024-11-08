В Амстердаме после футбольного матча атаковали израильских болельщиков

«Маккаби» потерпел поражение от «Аякса» с разгромным счетом 0:5 в матче Лиги Европы. Как сообщил портал Ynet, по завершении игры в социальных сетях появились записи нападения на израильских болельщиков в Амстердаме, осуществленного группой неизвестных в масках.

По данным портала, среди нападавших были люди с палестинскими флагами, которые выкрикивали лозунги. Ynet также информирует о задержании около 30 участников инцидента.

Совет национальной безопасности Израиля призвал своих граждан в Амстердаме оставаться в своих гостиницах и рекомендовал тем, кто посещает общественные места в Нидерландах, воздержаться от демонстрации любых израильских или еврейских символов.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что ему известны инциденты. Премьер-министр также отправил в Амстердам два самолета для эвакуации граждан Израиля.

В своем заявлении Нетаньяху потребовал от голландских властей «оперативных и решительных мер» для защиты израильтян.

Ранее сообщалось, что сборные Франции и Аргентины устроили драку на поле сразу после матча на Олимпиаде.