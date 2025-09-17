В Англии считают, что Мудрик мог «подцепить» мельдоний в сборной Украины

Запрещенный препарат мельдоний мог попасть в организм вингера «Челси» Михаила Мудрика, когда тот находился в расположении сборной Украины, передает ВВС.

В июне Мудрику, которого «Челси» приобрел у «Шахтера» за €70 млн, было предъявлено официальное обвинение в нарушении антидопинговых правил. Допинг-пробу футболист провалил еще в декабре прошлого года. 24-летнему футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

Позже с Мудриком произошла еще одна неприятная ситуация. Украинца поймали на превышении скорости, причем полицейским пришлось гнаться за автомобилем Мудрика. За полтора года это было уже 13-е нарушение правил ПДД футболистом, поэтому Мудрика лишили водительских прав в Великобритании.