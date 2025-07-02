В английских задачниках появились Килиан Холандовски и Лионель Роналду

В Англии создатели задачников для школьников с креативом подошли к выполнению своей работы. Они использовали имена известных футболистов вместо анонимных водителей или маляров.

Так в задачниках появились футболисты с комбинированными, но легко узнаваемыми игроками — Килиан Холандовски и Лионель Роналду. Первый сконструирован из Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда и Роберта Левандовски. Во втором случае все еще проще — у Месси взяли имя, а у Криша фамилию.

Детям предлагается решить задачу с ожидаемыми голами футболистов, а затем определить, кто из них лучше. Авторы задачника утверждают, что дети с большим воодушевлением решают такие тесты.

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