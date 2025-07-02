Боксерша из Краснодара покурила вейп с орангутаном в зоопарке: теперь ей грозит исключение из федерации

Боксерша Анастасия Лучкина, выступающая за Краснодарский край, оказалась в центре скандала после того, как опубликовала в соцсетях видео.

Во время посещения крымского зоопарка «Тайган» спортсменка дала покурить вейп органгутану Дане и сняла весь процесс на камеру. После этого в сети поднялась волна негатива.

Федерация бокса России начала проверку и в случае подтверждения фактов может исключить спортсменку, что, по сути, означает завершение спортивной карьеры.

Сама Лучкина вначале заявила, что видео является фейком, сгенерированным нейросетью. Позже она утверждала, что это не она дала электронную сигарету обезьяне, а наоборот.

Наконец, спортсменка признала свою вину и принесла извинения. Она заверила, что подобное больше не повторится. По словам Лучкиной, она сняла видео ради хайпа, последовав примеру других посетителей зоопарка, которые угощали Даню сигаретами.

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