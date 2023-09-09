В английском Уоллингфорде открыли скульптуру в честь Агаты Кристи

В родном городе английской писательницы и драматурга Агаты Кристи открыли бронзовую скульптуру в ее честь, сообщил в субботу, 9 сентября, телеканал ITV.

По данным источника, статую установили в Уоллингфорде, который находится в юго-восточной части Великобритании.

«Статуя автора Агаты Кристи в натуральную величину была открыта в её родном городе в (графстве) Оксфордшир», – говорится в материале телеканала.

Скульптура одного из известных мировых создателя детективов изображает Кристи сидящей на лавочке. В руках она держит книгу, а взгляд направлен в парк. Напротив сквера располагается музей, в котором открыта постоянная экспозиция, посвященная биографии писательницы.

Телеканал отмечает, что в церемонии открытия скульптуры приняли участие сотни человек. Ее посетили внук писательницы Мэтью Причард и британские актеры. Они были одеты в костюмы персонажей произведений Кристи.

Агата Кристи родилась 15 сентября 1890 года. Она писала книги в жанре беллетристики. Ее романы являются самыми издаваемыми и переводимыми на разные языки в мире. К ее творчеству относятся такие произведения как «Смерть на Ниле», «Убийство в «Восточном экспрессе», «Убийства по алфавиту». В сборнике рассказов «Тринадцать загадочных случаев» и в 12 романах писательницы впервые появился персонаж – детектив Мисс Марпл.

Кристи скончалась 12 января 1976 года в британском Уинтербруке.