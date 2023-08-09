В Армении подготовили заявление в прокуратуру на лидера группы Little Big

Армянский культурный центр «Священная Армения» заявил о намерении подать жалобу в прокуратуру на основателя и вокалиста группы Little Big Илью «Ильича» Прусикина (признан в России иноагентом).

Группа армянских граждан возмутилась поступком музыканта, который в день Рождества, переодевшись в священника, использовал христианский крест в виде скейтборда.

Инициаторы обращения заявили, что такие действия подпадают по статью УК Армении о пропаганде ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды.

12 августа Прусикин собирается выступить в Армении с концертом. В «Священной Армении» заявили, что обратятся в прокуратуру уже сегодня.

В январе лидер Little Big был признан Минюстом России иноагентом. Илья Прусикин был включен в список за концертную деятельность в недружественных странах и распространение недостоверной информации о деятельности российских властей. В настоящее время он живет за границей.