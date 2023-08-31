В Астане объяснили причину отмены концертов Галкина*

На них артист пожаловался в соцсетях. Он предположил, что запрет на его выступления существует на государственном уровне.

В управлении культуры Астаны сообщили, что им поступало письмо от директора TopBilet о проведении в концертном зале «Казахстан» вечера Галкина 8 октября 2023 года. Однако на этот вечер был запланирован концерт в честь Дня учителя, и организаторам выступления Галкина было предложено поискать другое время или место.

Позже концерт ко Дню учителя перенесли в другое место, но никаких новых обращений от Галкина не поступало. Если таковое поступит, его рассмотрят в установленном порядке, заявили в управлении культуры.

* признан в России иноагентом