В Австралии умер крокодил Берт, прославившийся благодаря роли в «Крокодиле Данди»

Крокодил по имени Берт, прославившийся благодаря своей роли в фильме «Крокодил Данди» с Полом Хоганом, скончался в крокодиловом парке Crocosaurus Cove, расположенном в австралийском Дарвине, как сообщила администрация парка в социальных сетях.

Согласно сведениям, Берт ушел из жизни в возрасте свыше 90 лет. Этот гребнистый крокодил был пойман в реке Рейнольдс в 1980-х годах.

Позже, в 2008 году, он обосновался в Crocosaurus Cove и не нашел себе пару, однако его «пылкий характер сделал его уважаемым как среди работников, так и среди посетителей».

Управляющие Crocosaurus Cove подчеркнули, что благодаря своему появлению в «Крокодиле Данди», Берт стал одним из самых известных крокодилов на планете и способствовал созданию имиджа Австралии как «страны с потрясающей природой и удивительной фауной».

Фильм «Крокодил Данди», снятый режиссером Питером Фэйменом, вышел на экраны в 1986 году. Он повествует о Мике Данди, австралийском охотнике за крокодилами, который отправляется в Нью-Йорк, чтобы помочь журналистке, исследующей его жизнь. Главные роли в фильме сыграли Пол Хоган и Линда Козловски.

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