В Японии умер кот Мир, подаренный Путиным губернатору префектуры Акита

Сибирский кот Мир, которого Владимир Путин в 2012 году подарил японскому губернатору Норихисе Сатакэ, скончался. Животное, ставшее символом дружбы между Россией и Японией, прожило 12 лет. Об этом пишет ТАСС.

Кот Мир, известный своим необычным происхождением, умер в Японии после продолжительной болезни. Подарок президента России Владимира Путина губернатору префектуры Акита стал символом теплых отношений между странами после землетрясения и цунами в 2011 году.

Подарок был ответным жестом на щенка породы акита-ину, которого японский губернатор передал Путину в знак благодарности за помощь России в ликвидации последствий стихийного бедствия. Котенок, доставленный из Сибири, получил имя Мир, которое в японской транскрипции звучит как «Миру».

Из-за карантинных требований животное сначала находилось в изолированной зоне токийского аэропорта Нарита. Сотрудники российского посольства регулярно навещали котенка, привозя ему лакомства и игрушки. После завершения карантина Мир обосновался в доме Норихисы Сатакэ, где прожил более десяти лет.

Сатакэ рассказывал, что кот отличался спокойным характером, любил хорошо поесть и уживался с другими питомцами. По словам губернатора, Мир стал особенным членом его семьи, а наблюдение за питомцем приносило ему душевное спокойствие.

Российская журналистка Симоньян в социальных сетях прокомментировала данное событие. По ее словам, эта новость обладает большим символизмом.

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