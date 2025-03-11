В Азербайджане Василия Березуцкого обвинили в пренебрежении местными игроками
Тренер «Сабаха» Березуцкий: у меня нет антипатии к азербайджанским футболистам
Фото: [ФК «Сабах»]
Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Сабах» Василий Березуцкий опроверг обвинения в том, что он испытывает антипатию к местным игрокам.
Журналисты указали Березуцкому на то, что он отправил в дубль футболистов Абдуллу Рзаева и Шакира Сеидова, а ранее отлучили от команды ее капитана Эльвина Джамалова.
«Никакой антипатии нет. То, что я отправил в дубль данных футболистов, связано с их уровнем. Это решение тренерского штаба. Многое зависит и от подхода ребят, — заявил специалист Azerisport.
Василий Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре 2024 года, подписав контракт до конца сезона 2026/27. «Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице. В высшем дивизионе азербайджанского футбола выступают 10 команд.
Василий Березуцкий завершил карьеру игрока в 2018 году. После этого он стажировался в голландском «Витессе», работал ассистентом тренера в ЦСКА и в «Шахай Шеньхуа» с Леонидом Слуцким.
Ранее нападающий «Акрона» Артем Дзюба установил рекорд результативности за всю историю российского футбола.