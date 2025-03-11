В Азербайджане Василия Березуцкого обвинили в пренебрежении местными игроками

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Сабах» Василий Березуцкий опроверг обвинения в том, что он испытывает антипатию к местным игрокам.

Журналисты указали Березуцкому на то, что он отправил в дубль футболистов Абдуллу Рзаева и Шакира Сеидова, а ранее отлучили от команды ее капитана Эльвина Джамалова.

«Никакой антипатии нет. То, что я отправил в дубль данных футболистов, связано с их уровнем. Это решение тренерского штаба. Многое зависит и от подхода ребят, — заявил специалист Azerisport.

Василий Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре 2024 года, подписав контракт до конца сезона 2026/27. «Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице. В высшем дивизионе азербайджанского футбола выступают 10 команд.

Василий Березуцкий завершил карьеру игрока в 2018 году. После этого он стажировался в голландском «Витессе», работал ассистентом тренера в ЦСКА и в «Шахай Шеньхуа» с Леонидом Слуцким.

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