В Балашихе откроются выставки художников Екатерины Кашниковой и Виктора Дувидова

В субботу, 31 мая, в музее «Картинка» Балашихе состоится открытие выставки местной художницы Екатерины Кашниковой «Искры радости». Она будет состоять из 40 картин, написанных за последние 15 лет.

«Катя Кашникова – молодая женщина, инвалид первой группы, попавшая 20 лет назад в страшную аварию. Она много-много тренируется ежедневно. И много рисует, пишет замечательные картины. Очень хорошо чувствует цвет», – рассказала заведующая отделом «Картинка» Краеведческого музея Железнодорожного Анастасия Воронцова.

Автор выставки отметила, что через свои она хочет поделиться «искорками радости и своим видением красоты мироздания». Она призналась, что в студенческие годы ее сбил автомобиль, поэтому живопись стала для нее смыслом жизни.

«Конечно, мой недуг влияет на мою технику рисунка, но пусть это будет моей творческой тайной. Все-таки зритель видит мои картины, и пусть он думает только о хорошем», – добавила Кашникова.

В этот же день в музее «Картинка» пройдет открытие выставки работ знаменитого советского графика, живописца, книжного иллюстратора, народного художника России и лауреата государственной премии РФ Виктора Дувидова. В данной экспозиции представят 80 работ, в том числе иллюстрации к книгам Корнея Чуковского и Самуила Маршака.

«Вдова художника Лидия Павловна подарила нашему краеведческому музею подлинники его работ. Эта коллекция стала стимулом к созданию музея «Картинка». Часть из этих работ будет представлена на открывающейся выставке», – отметила Анастасия Воронцова.

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