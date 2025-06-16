В Башкирии погиб чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников

Ушел из жизни восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду и 12-кратный чемпион мира в командных соревнованиях Николай Красников. Об этом сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Красников погиб в результате ДТП, произошедшего в ночь на 16 июня на 69-м километре автодороги Р-240 в Башкирии. По предварительным данным, легковой автомобиль «Лада Гранта», которым управлял 40-летний спортсмен, столкнулся с двумя грузовиками — «Газелью» и Sitrak.

В результате аварии Красников скончался на месте до прибытия скорой помощи. Точные причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Красников являлся одним из лучших мотогонщиков в России и мире на льду. Его талант и достижения вдохновляли многих спортсменов и болельщиков. Завершив профессиональную карьеру после сезона 2011 года, Красников заявил, что продолжит участвовать в соревнованиях только ради поддержки уфимского клуба и сохранения позиций в чемпионате страны.

В последующие годы Николай принимал участие в отдельных международных соревнованиях. В 2013 году он уже не выступал в Лиге чемпионов по мотогонкам на льду (ЛЧМ), однако принял участие в чемпионате мира (КЧМ). В 2014 году полностью пропустил международные турниры и российскую Лигу чемпионов, но затем, в 2015 году, вновь вернулся к участию в чемпионатах, выступая на этапах ЛЧМ и ЛЧ России.

За свою карьеру Красников был удостоен высоких государственных наград и спортивных званий. Он являлся обладателем ордена Салавата Юлаева, мастером спорта России международного класса и заслуженным мастером спорта России по мотогонкам на льду.

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