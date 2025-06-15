В возрасте 77 лет умер советский теннисист Владимир Коротков

Владимир Коротков, трехкратный чемпион Советского Союза по теннису и выдающийся тренер, ушёл из жизни в возрасте 77 лет. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте Федерации тенниса России (ФТР).

ССпортсмен скончался минувшим днем, в субботу, 14 июня. Причины ухода из жизни Короткова не уточняются.

«Вчера скончался заслуженный мастер спорта СССР Владимир Викторович Коротков. Федерация тенниса России соболезнует родным и близким», — говорится в заявлении ФТР.

Коротков трижды удостаивался звания чемпиона Советского Союза: в 1977 году в личном зачёте, а также в 1964 и 1966 годах — в парном.

Он также становился победителем юниорских турниров Большого шлема — «Ролан Гаррос» в 1965 году и Уимблдона в 1965 и 1966 годах.

Кроме того, Коротков проявил себя на Олимпийских играх в Мехико в 1967 году, где он вместе с Зайгой Янсоне стал победителем в смешанном парном разряде на выставочном теннисном турнире.

В 2014 году его имя было внесено в Зал российской теннисной славы в категории «Игроки и деятели тенниса второй половины XX века».