В библиотеке подмосковного Пущина проходит выставка редких изданий
Фото: [Мария Панина]
В библиотеке Пущина регулярно устраивается выставка редких книг и журналов. До конца лета здесь продлится экспозиция о путешественниках «Под парусом мечты».
Большой интерес посетителей вызывает уникальное издание журнала «Вокруг света» начала 20-го века.
«Сама суть журнала не изменилась, он рассказывает о самых интересных местах на земле, о путешествиях и туризме. Конечно, бумага стала гораздо лучше, появились цветные фотографии, но он был популярен 100 лет назад, популярен и сейчас», — отмечает библиограф Наталья Сухарева.
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