В библиотеке подмосковного Пущина проходит выставка редких изданий

«Сама суть журнала не изменилась, он рассказывает о самых интересных местах на земле, о путешествиях и туризме. Конечно, бумага стала гораздо лучше, появились цветные фотографии, но он был популярен 100 лет назад, популярен и сейчас», — отмечает библиограф Наталья Сухарева.