Тяжелоатлеты Богородского городского округа выиграли губернаторские соревнования

В Люберцах прошли финальные старты тяжелоатлетов в рамках розыгрыша Кубка губернатора Московской области. На помост выходили 120 штангистов, информирует пресс-служба регионального Минспорта.

В общекомандном зачете по сумме набранных очков с большим отрывом первое место заняли спортсмены Богородского городского округа. За ними в призовой тройке расположились коллективы Подольска и Павловского Посада.

В соревнованиях участвовали юноши и девушки 2007–2009 годов рождения. Напомним, в программу «Кубка губернатора Московской области» входят соревнования по 23 видам спорта, в том числе четыре турнира для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Подмосковье скоро достроят пешеходный мост вблизи железнодорожной станции Расторгуево.