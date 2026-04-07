Знак свыше: почему возвращение древнего Евангелия совпало с началом Страстной седмицы

Кольский полуостров стал свидетелем события, которое трудно назвать иначе чем знамением. Спустя долгие годы реставрационных мытарств в Мурманскую область вернулась драгоценная реликвия — напрестольное Евангелие 1765 года издания. И возвращается оно не в музейную тишину, а прямиком на богослужение. В Великий четверг, 9 апреля, самый древний фолиант Кольской земли займет свое место в Мурманском Николаевском кафедральном соборе, чтобы читать Слово, которое не менялось веками, передает « Северпост⁠ ».

Это не просто книга. Это — молчаливый свидетель эпохи, когда российский престол занимала Екатерина Великая, а православная вера только начинала свой путь за Полярным кругом.

Возвращение сакрального сердца Заполярья

Фолиант, ставший самым старым экземпляром Священного Писания на Кольской земле, прошел сложный путь восстановления. Тончайшую реставрацию провели специалисты легендарной Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица — той самой «Мухи», где на протяжении полутора веков спасают культурное наследие России.

Как рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан после праздничной литургии в Благовещенском соборе Колы, для северян это не просто пополнение архива, а восстановление живой духовной связи с предками. По его словам, именно эта книга станет главной богослужебной святыней на богослужении в канун Пасхи.

Встреча двух веков: от Екатерины до наших дней

1765 год — время правления императрицы Екатерины II, эпоха расцвета империи и начала освоения отдаленных территорий. Евангелие было напечатано в тот самый период, когда на месте древних деревянных церквей на Кольском полуострове только начиналось каменное строительство. Именно в эти годы Екатерина II выделила средства на возведение первого каменного храма Кольского Заполярья — Благовещенского собора в Коле. Того самого, где владыка объявил о возвращении реликвии. И вот, спустя 260 лет, книга, современница великих свершений, возвращается в лоно родной епархии.

Знак для Севера: пророческий контекс

Возвращение древней святыни совпало с кануном Страстной седмицы — самого сакрального периода в православном календаре. В церковной традиции появление или возвращение святынь в преддверии великих праздников нередко воспринимается как особый знак. Тем более что 9 апреля, в Великий четверг, когда верующие вспоминают Тайную вечерю, Евангелие будет читаться впервые после долгого перерыва.

«Слово Божие возвращается на Север в самый напряженный момент духовного года, когда каждый христианин замирает перед главным чудом — Воскресением Христовым», — отмечают прихожане.

Этот жест — символическое укрепление веры на Русском Севере, который на протяжении веков оставался оплотом православия.

Как будет использоваться реликвия

Митрополит Митрофан объявил, что первая торжественная служба с использованием отреставрированного фолианта пройдет 9 апреля в Мурманском Николаевском кафедральном соборе (улица Зеленая). Для тысяч северян это станет уникальной возможностью прикоснуться к истории, услышав Евангелие, которое помнит эпоху императриц и первых исследователей Арктики.