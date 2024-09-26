В Бразилии дирижабль, арендованный ФК «Сан-Паулу», повредил несколько жилых домов

В среду, 25 сентября, в небо над городом поднялся дирижабль с эмблемой клуба, который был запущен в преддверии матча Кубка Либертадорес против «Ботафого», сообщила Baza.

Спокойно паря над Сан-Паулу, дирижабль столкнулся с проблемами в районе Озаску: он потерял управление и упал на многоквартирные дома. Согласно первичным данным, обошлось без пострадавших.

Стоит отметить, что в этот день команда «Сан-Паулу» все же потерпела поражение в своем матче.

Ранее сообщалось, что чемпион мира 2018 года Рафаэль Варан завершил профессиональную карьеру футболиста.