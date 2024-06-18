В Бразилии стартовали «Русские сезоны»

Проект «Русские сезоны» открылся на сцене муниципального театра Рио-де-Жанейро, сообщили в правительстве России.

В торжественной церемонии открытия приняла участие глава Минкультуры Ольга Любимова.

В концерте приняли участие оперный певец Ильдар Абдразаков, меццо-сопрано Зинаида Царенко, пианист Сергей Давыдченко, скрипач Даниил Коган и симфонический оркестр под управлением дирижера Дениса Власенко.

Ольга Любимова отметила, что проект наследует знаменитой одноименной антрепризе Сергея Дягилева, однако общий принцип проекта расширен. В странах, которые являются ключевыми партнерами России, пройдут масштабные гастроли всемирно известных музыкантов, театральные постановки, кинопремьеры, выставки, а также мастер-классы выдающихся деятелей культуры.

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, принявшей «Русские сезоны».