В Бронницах 12 августа стартует двухдневный SUP Fest 2023

В парке отдыха «Бронницкий луг» ждут любителей скользить по воде на «сапах». Там 12 и 13 августа будет проходить фестиваль SUP Fest 2023.

Соревнования по гребле на доске стоя проведут в новом формате. В состязаниях на надувных досках смогут поучаствовать даже дети, начиная с 9 лет и старше.

А ещё для гостей фестиваля готовят большую развлекательную программу. Это конкурс воздушных змеев, уникальная фотозона и многое другое. Подробнее об этом рассказала организатор SUP Fest 2023 Юлия Калиновская.

«Впервые Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ при поддержке администрации города Бронницы проводит соревнования по гребле на доске стоя в новом формате. «SUP-фестиваль» - яркие интригующие гонки на воде и развлекательная интерактивная программа для болельщиков и зрителей. Соревнования на гребных тренажерах, лотерея от партнеров, модный диджей, пенная дискотека и специальный конкурс-сюрприз от организаторов», - уточнила Калиновская.

Основное место проведения фестиваля - главная сцена (Водная акватория - Озеро «Бельское».

12 августа - начало в 10:00. 13 августа гостей будут ждать с 11:00. Размещение возможно в одной из нескольких гостиниц на выбор. Также будет работать фут корт, ресторан и столовая.

А награды для победителей - эксклюзивные медали и кубки, карбоновые весла, фирменные футболки и печатная продукция.