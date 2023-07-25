В Бронницах проведут фестиваль в честь дня города

В подмосковных Бронницах готовятся к масштабному фестивалю в честь дня города. Он состоится 5 августа и пройдет под названием «Знай наших». Об этом рассказала член правления Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей г.о. Бронницы Юлия Кирьянова.

Это будет творческое мероприятие среди местных предприятий. Трудовым коллективам предоставят шанс проявить себя в непривычном амплуа. Сотрудники смогут поздравить город танцем, песней или любым другим оригинальным жанром. Главное сделать это вместе, дружно и креативно.

«Мы не приглашаем профессионалов, которые понятное дело, смогут спеть. Мы приглашаем проявить себя любителей. Ведь в каждом коллективе есть талантливые люди», - пояснила Кирьянова.

К участию приглашают, как государственные, так и частные предприятия. Чтобы проявить себя, нужно придумать номер и подать заявку на фестиваль. Их принимают до 30 июля.

Каждому коллективу отведут по 5 минут на сцене. Мероприятие подобного формата в городе проведут впервые. Отметим, что заявки подали уже 6 коллективов.