В подмосковном Чехове пройдет традиционный гандбольный фестиваль

В Чехове каждую субботу ноября будут проходить мероприятия в рамках традиционного фестиваля для болельщиков гандбольного клуба «Чеховские медведи».

Как информирует пресс-служба регионального Минспорта, в торгово-развлекательном центре «Карнавал» состоятся интерактивные шоу, квесты, автограф-сессии и другие развлечения.

Многократный чемпион России гандбольный клуб «Чеховские медведи» был образован в декабре 2001 года. Его президентом и тренером является почетный гражданин Московской области Владимир Максимов.