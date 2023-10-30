В подмосковном Чехове пройдет традиционный гандбольный фестиваль
Фото: [Гандбольный клуб «Чеховские медведи»]
В Чехове каждую субботу ноября будут проходить мероприятия в рамках традиционного фестиваля для болельщиков гандбольного клуба «Чеховские медведи».
Как информирует пресс-служба регионального Минспорта, в торгово-развлекательном центре «Карнавал» состоятся интерактивные шоу, квесты, автограф-сессии и другие развлечения.
Многократный чемпион России гандбольный клуб «Чеховские медведи» был образован в декабре 2001 года. Его президентом и тренером является почетный гражданин Московской области Владимир Максимов.
«Цель нашего фестиваля простая — вовлечь детей в спорт, занять их интересным делом», — подчеркивает легендарный игрок и наставник.