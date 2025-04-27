В Химках состоялся футбольный матч, посвященный заслуженному мастеру спорта СССР и выдающемуся тренеру Анатолию Бышовцу. Об этом сообщила администрация городского округа.

Мероприятие прошло на базе спортивного комплекса «Новые Химки» и стало частью широкой патриотической программы, реализуемой в городе с июля 2024 года.

Перед началом матча участникам и зрителям рассказали о значимом вкладе Анатолия Бышовца в развитие отечественного футбола и истории спиртового движения. Как отметила депутат Химок Юлия Ишкова, имя Бышовца — не просто имя в истории футбола.

«Его вклад в развитие футбола невозможно переоценить, а его достижения навсегда останутся в памяти болельщиков», — сказала он.

Мероприятие прошло под патриотическим девизом «Успех V единстве поколений» и стало частью инициативы по сохранению исторической памяти и укреплению национальной идентичности. Как подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, цель программы — увековечить подвиги героев и укрепить интерес молодого поколения к истории страны.

Общественная деятельница Ольга Игнатьева добавила, что подобные историко-патриотические мероприятия регулярно проходят в Химках и охватывают все возрастные группы — от молодых ребят до пожилых жителей.

Анатолий Бышовец родился 23 апреля 1946 года в Киеве. Он является выдающимся советским футболистом, который выступал на позиции нападающего, а позднее — стал признанным тренером СССР и России. Он был удостоен звания Заслуженного мастера спорта СССР 10 сентября 1991 года и признан Заслуженным тренером СССР в 1989 году.

Ранее жителям Химок рассказали о героических подвигах сотрудников МЧС.