В Дагестане простились с легендой вольной борьбы Бувайсаром Сайтиевым
Похороны олимпийского чемпиона по борьбе Сайтиева прошли в Дагестане
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В дагестанском селе Новокули (Чаравали) Новолакского района состоялись похороны Бувайсара Сайтиева, трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе, сообщил ТАСС.
Проводить Сайтиева в последний путь собрались атлеты, чиновники, депутаты, общественники, жители Дагестана и Чечни.
Сайтиев скончался 2 марта, ему было 49 лет. В Чеченской Республике в связи с его кончиной был объявлен трехдневный траур.
Сайтиев — победитель Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов, шестикратный чемпион мира и Европы, признанный одним из величайших борцов вольного стиля.
В 2016 году Сайтиев стал депутатом Государственной думы VII созыва, где входил в состав комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Кроме того, он занимал пост главы Федерации спортивной борьбы Чечни.
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