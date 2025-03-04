В Дагестане простились с легендой вольной борьбы Бувайсаром Сайтиевым

Проводить Сайтиева в последний путь собрались атлеты, чиновники, депутаты, общественники, жители Дагестана и Чечни.

Сайтиев скончался 2 марта, ему было 49 лет. В Чеченской Республике в связи с его кончиной был объявлен трехдневный траур.

Сайтиев — победитель Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов, шестикратный чемпион мира и Европы, признанный одним из величайших борцов вольного стиля.

В 2016 году Сайтиев стал депутатом Государственной думы VII созыва, где входил в состав комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Кроме того, он занимал пост главы Федерации спортивной борьбы Чечни.

Ранее сообщалось о смерти актера «Ищейки» и режиссера сериала «Татьянин день» Мокеева.