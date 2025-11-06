В дагестанском селе появилась улица имени чемпиона UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, что в дагестанском селе Сильди появилась улица его имени.

Он признался, что инициатором наименования был Хабиб Нурмагомедов: Сильди — родное село знаменитого в прошлом бойца.

«Теперь я и Зубайра Тухугов (боец ММА. — Прим.) должны свои улицы отремонтировать, поставить освещение, создать условия, чтобы люди нормально ходили», — сказал Махачев.

Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру. Затем россиянин четырежды защищал титул, но оставил его ради перехода в другую категорию. 16 ноября Махачев проведет титульный поединок в полусреднем весе с Джеком Деллой Маддаленой из Австралии.

