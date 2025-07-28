В день города для жителей Каширы был организован масштабный фестиваль «Каширские дары»

На живописной Хлебной площади в старой части Каширы развернулась выставка-продажа продукции предприятий расположенных на территории округа.

Жители и гости города получили возможность оценить разнообразие товаров, созданных местными мастерами и производителями.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Роман Пичугин в сопровождении почетных гостей — главой городского округа Красногорск Дмитрием Волковым, делегацией из города-побратима Клецка - Натальей Суховей, Александром Рубаником, Виталием Гаргасевичем посетил выставку-ярмарку.

В мероприятии приняли участие производители мясных деликатесов, питомник декоративных и съедобных растений, фермерское хозяйство, специализирующееся на выращивании ягод, компания, занимающаяся селекцией и производством семян, и другие. Местное хлебопекарное предприятие порадовало посетителей свежей выпечкой. Посетители могли оценить и приобрести товары различных каширских производителей.