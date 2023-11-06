В День народного единства в Дубне прошел турнир по боксу

Настоящий спортивный праздник - турнир по боксу состоялся в подмосковной Дубне на базе спортивного клуба «Золотая перчатка». Об этом сообщил в своих социальных сетях глава городского округа Максим Тихомиров.

Отмечается, что за победу сражалось более ста боксеров в возрасте от 8 до 16 лет из двенадцати городов нашей страны: Дубны, Москвы, Долгопрудного, Дмитрова, Талдома, Солнечногорска, Клина, Высоковска, Хотькова, Твери, Конакова и Кимр.

«Открывая турнир, пожелал юным спортсменам проявить себя и показать на ринге все, чему их научили тренеры. Нашим землякам это удалось. У Дубны первое командное место! Молодцы!», — отметил Максим Тихомиров.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства, а также пригласил их посетить стенд Подмосковья, установленный на ВДНХ в рамках выставки «Россия».