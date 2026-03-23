В «Динамо» назвали условие возвращения Овечкина в родной клуб

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал журналистам, при каких условиях нападающий Александр Овечкин может вернуться в родной клуб. По его словам, этот вопрос может обсуждаться только при условии заинтересованности самого хоккеиста.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является воспитанником «Динамо» и неоднократно говорил, что хотел бы завершить карьеру в родном клубе. У 40-летнего форварда по окончании сезона истекает контракт с «Вашингтоном». Овечкин признался, что еще не принял решения по поводу своей будущей карьеры.

«В первую очередь нужно желание самого Овечкина. Все зависит только от его желания, от того, как он видит свою дальнейшую игровую карьеру», — подчеркнул Сушко.

В ночь на 23 марта Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ с учетом игр регулярного чемпионата и плей-офф. По этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки, у которого 1016 шайб. В текущем сезоне Овечкину вряд ли удастся превзойти это достижение — до конца регулярного чемпионата осталось 11 матчей, а в плей-офф «Вашингтон» рискует не попасть. Поэтому можно предположить, что Овечкин и следующий сезон начнет в НХЛ, чтобы стать лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой сочинил стихотворение в честь тысячного гола Овечкина.