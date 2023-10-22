В «Динамо» с помощью нейросети воссоздали голос Льва Яшина
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Футбольный клуб «Динамо» с помощью нейросети воссоздал голос великого вратаря Льва Яшина.
Таким образом, можно услышать цитаты Яшина, которые ранее существовали только в текстовом варианте.
В частности, Яшин рассказывает о том, как начинал свою карьеру, когда его кумиром и учителем был Алексей Хомич.
Самый знаменитый динамовец остается единственным в истории футболистом, получавшим «Золотой мяч». Он признан лучшим вратарем ХХ века по версии ФИФА.