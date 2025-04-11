Прощание с Техником пройдет в храме Петра и Павла в Лефортове 11 апреля

Прощание с известным музыкантом и исполнителем Пашей Техником (Павлом Ивлевым) состоится в пятницу, 11 апреля, в московской церкви Петра и Павла в Лефортово. Об этом сообщает РИА Новости.

После гражданской церемонии прощания с музыкантом его предадут земле на Николо-Архангельском кладбище.

В конце марта на острове Пхукет, расположенном в Таиланде, произошло несчастье с известным рэпером Пашей Техником, которому на тот момент было 40 лет. Он был экстренно госпитализирован с тяжелым отравлением и помещен в реанимационное отделение. Местные врачи боролись за его жизнь, но спасти не сумели.

4 апреля бывшая супруга артиста, Ева Карицкая сообщила печальную новость: Паша Техник скончался в реанимации не приходя в сознание.

Руководитель артиста Марк Яровный рассказал, что, по мнению тайских врачей, причиной смерти россиянина стала острая легочная инфекция.

В ночь на среду, 9 апреля, тело Паши Техника, ушедшего из жизни в больнице Таиланда, доставили в российскую столицу. Родственники и друзья рэпера готовятся к церемонии прощания.

Ранее менеджер Паши Техника опубликовал заключение о смерти музыканта.