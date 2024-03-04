В ДТП погиб чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов

Двукратный победитель первенств мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб по пути на соревнования, попав в автоаварию в Марий Эл. Об этом сообщил тренер клуба по муай-тай «Красная машина» Андрей Собко.

Авария произошла на трассе «Вятка». Водитель КАМАЗа не уступил дорогу легковушке, в которой находился спортсмен. От удара переднюю часть машины смяло. 28-летний Никита Чернов погиб на месте, водитель и еще двое пассажиров 15 и 18 лет получили травмы.

Как рассказал Собко, Никита ехал на свои дебютные соревнования в качестве тренера, чтобы лично представить первых воспитанников.

Чернов был двукратным чемпионом мира, чемпионом России, победителем множества турниров.