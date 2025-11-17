В Дубне ко Дню самбо прошла совместная тренировка с участием чемпионов и главы города
Фото: [Администрация г.о. Дубна]
В тренировке приняли участие братья Михаил и Роман Спориш, победители первенства России и мира, члены сборной России. Занятия проводил Николай Малышев, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженный работник физической культуры РФ. Он также тренировал в детстве нынешнего главу Дубны и продолжает заниматься с ним.
«Наш Президент не раз отмечал, что самбо воспитывает в человеке стойкость, самодисциплину и умение преодолевать трудности. В Дубне самбо занимает особое место. Наша спортшкола стала точкой роста для сотен ребят, и здесь выросло уже не одно поколение чемпионов. Это пространство, где ежедневный труд превращается в достижения, а поддержка тренеров и команды помогает каждому раскрыть свой потенциал. Мы искренне гордимся нашими спортсменами и их победами», - отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
В отделении самбо в Дубне на сегодняшний день занимаются 150 спортсменов.