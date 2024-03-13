В Дубне прошел открытый турнир по самбо «Герои спорта»

Мероприятие проходит в округе на протяжении более 30 лет. В нынешнем году турнир посвятили памяти воспитанников спортивной школы «Дубна» Игоря Андреева и Дмитрия Михайлова.

В мероприятии участвовали 350 спортсменов, которые приехали из столицы, а также из 14 городов Московской и Тверской областей. Спортивные соревнования состоялись в рамках федерального партийного проекта «Zа самбо». Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с участниками турнира, чтобы пожелать им удачи.

«Дубненцам есть на кого равняться. Еще раз лично поздравил с победой на первенстве России среди юношей и юниоров воспитанника СШ «Дубна» Михаила Спориша», — заявил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Глава Тихомиров передал участникам привет и слова наставлений от тренера и мастер спорта из Дубны, который в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне специальной операции. Спикер поблагодарил тренерский состав, вовлеченность которого в развитие спорта взращивает достойное молодое поколение. Спортсменам Максим Тихомиров пожелал никогда не сдаваться и всегда достигать высочайших результатов.

«Каждый из участников соревнований уже герой!» — уверен Максим Тихомиров.

Глава округа также рассказал, какие меры принимают в Дубне для развития спорта.