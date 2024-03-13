В Дубне прошел открытый турнир по самбо «Герои спорта»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
В Дубне масштабно прошел открытый традиционный турнир по самбо «Герои спорта».
Мероприятие проходит в округе на протяжении более 30 лет. В нынешнем году турнир посвятили памяти воспитанников спортивной школы «Дубна» Игоря Андреева и Дмитрия Михайлова.
В мероприятии участвовали 350 спортсменов, которые приехали из столицы, а также из 14 городов Московской и Тверской областей. Спортивные соревнования состоялись в рамках федерального партийного проекта «Zа самбо». Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с участниками турнира, чтобы пожелать им удачи.
«Дубненцам есть на кого равняться. Еще раз лично поздравил с победой на первенстве России среди юношей и юниоров воспитанника СШ «Дубна» Михаила Спориша», — заявил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Глава Тихомиров передал участникам привет и слова наставлений от тренера и мастер спорта из Дубны, который в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне специальной операции. Спикер поблагодарил тренерский состав, вовлеченность которого в развитие спорта взращивает достойное молодое поколение. Спортсменам Максим Тихомиров пожелал никогда не сдаваться и всегда достигать высочайших результатов.
«Каждый из участников соревнований уже герой!» — уверен Максим Тихомиров.
Глава округа также рассказал, какие меры принимают в Дубне для развития спорта.
«С 1 января этого года стартовала большая реконструкция всей секции самбо. Мы уже закупили ковры для соревнований. Но это полумера. Следующий шаг важнее и значительнее: будем ремонтировать спортзал для занятий. Знаю, какое огромное число детей выбрали самбо и ежедневно тренируются в нашей спортшколе. Конечно, мы должны создать достойные условия для занятий спортом», — рассказал глава городского округа Дубна.