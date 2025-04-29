В двух подмосковных музеях появятся тактильные копии экспонатов

В двух музеях Подмосковья появятся тактильные копии экспонатов: в музее-усадьбе «Мураново» в Пушкино и в Химкинской картинной галерее имени С. Н. Горшина.

Необычные экспонаты будут созданы в рамках программы «Особый взгляд», цель которой — поддержать экспозиционные проекты, способствующие социализации незрячих и слабовидящих людей.

В текущем году на конкурс по созданию тактильных копий музейных экспонатов было подано 130 заявок со всей России. В результате были определены десять музеев-победителей. В течение года им передадут тактильные модели отобранных экспонатов.

Также учреждения-победители смогут получить консультационную поддержку по вопросам реализации проектов, направленных на работу с незрячими и слабовидящими посетителями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие необычные выставки подготовили музеи области.