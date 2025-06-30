В Егорьевске открылась выставка династии Глазуновых «Русский сад. Сокровенная провинция»

В Егорьевском историко-художественном музее состоялось торжественное открытие выставки династии Глазуновых, получившей название «Русский сад. Сокровенная провинция». Этот значимый культурный проект для региона был организован Российской академией живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова при поддержке кондитерской фабрики «Победа».

До приезда в Егорьевск выставка демонстрировалась в московском парке «Зарядье» и была приурочена к 95-летию со дня рождения выдающегося советского и российского художника, Заслуженного и Народного художника РСФСР Ильи Глазунова. В рамках своего путешествия, экспозиция также посетила европейские страны, позволяя иностранным зрителям увидеть Россию не только через призму традиционных стереотипов – в образах крестьянина в валенках и ушанке, – но и через красочные и изящные пейзажи, портреты, отражающие богатство русской культуры и духовности.

Заместитель главы муниципального округа Егорьевск Сергей Евстигнеев и заместитель председателя Совета депутатов Александр Плотников выразили благодарность организаторам за возможность проведения этой уникальной художественной выставки в Егорьевске.

Выставка представляет собой художественное осмысление русской культуры, воплощенное в образах цветущего сада. Посетителям представлена часть обширной экспозиции, однако она способна порадовать разнообразием жанров и направлений. Здесь можно увидеть живописные пейзажи, запечатлевшие очарование российских уголков, портретные работы, графические произведения, эскизы сценических декораций и костюмов, созданных Ниной Виноградовой-Бенуа, супругой Ильи Глазунова, для оперной постановки Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в Большом театре, а также русские костюмы, созданные к 400-летию династии Романовых, и предметы старины из личного собрания семьи Глазуновых.

В ходе церемонии открытия выставки была предоставлена возможность познакомиться с ее создателями. Народный художник РФ, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, заведующий кафедрой исторической живописи Иван Глазунов поблагодарил спонсоров, благодаря которым удалось реализовать проект «Русский сад. Сокровенная провинция» в Егорьевске, городе, сумевшем сохранить свое историческое наследие даже в современном мире.

Выставка будет доступна для посещения в выставочном и каминном залах Егорьевского историко-художественного музея с 27 июня по 13 сентября.

Возрастное ограничение: 6+