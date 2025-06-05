В Егорьевске пройдет яркий праздник ритма: Фестиваль ударной музыки

8 июня в главном парке Егорьевска состоится второй ежегодный Фестиваль ударной музыки.

Идея проведения такого мероприятия родилась осенью 2024 года и сразу же нашла поддержку у жителей города – дебютный фестиваль собрал около 30 исполнителей и более тысячи зрителей.

Организаторами праздника выступили егорьевский Молодежный центр «Маяк», школа барабанной игры «DrumSkill» и кавер-группа «GO Party». Фестиваль призван сблизить представителей разных поколений, объединив разнообразные музыкальные стили: от энергичных живых ударных до вокальных выступлений и электронных битов, дополненных зрелищным световым шоу.

Место проведения – парк «200 лет Егорьевску». Начало в 17:00. Возрастное ограничение: 0+.

Молодежный центр «Маяк» регулярно организует значимые события, способствующие развитию творческого потенциала молодежи в округе. Ранее стало известно, что в парке «200 лет Егорьевску» состоится фестиваль уличной культуры «Открытый город». Возрастное ограничение: 12+