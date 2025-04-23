Директор ЦЗВС Новосибирска заявил, что обвинения в адрес тренера Медовикова не подтверждаются

Директор Центра зимних видов спорта Новосибирска Сергей Шевкунов прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес тренера по фигурному катанию Константина Медовикова.

Ранее мама 12-летней фигуристки Дарьи Абрамовой заявила, что тренер сексуально домогался ее дочери. Она и еще одна родительница подали заявление в следственный комитет.

Шевкунов сообщил, что Медовиков уволен на время следственных действий.

«Если он в чем-то виноват, то, наверное, должна быть доказательная база какая-то серьезная. Если не виноват, будем смотреть дальше, что делать. Есть родители, которые часто бывают обижены на то или иное», — сказал директор ЦЗВС.

Он отметил, что следствие уже несколько раз проверяло учреждение из-за жалоб на Медовикова, но, по его данным, факты не подтвердились.

Об инциденте высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая заявила, что на слово не верит в столь серьезные обвинения.

Татьяна Антонова заявила, что Константин Медовиков трогал ее дочь за грудь.